Homem fica em estado grave após ser atingido por diversas facadas na cabeça

Um homem foi esfaqueado na noite desta segunda-feira (26) no bairro Jardim dos Ypês em Tangará da Serra – MT.

De acordo com informações da esposa da vítima, ela teria saído para comprar um refrigerante e ao chegar em casa encontrou a casa ensanguentada e o esposo caído no colchão com diversos golpes de faca na cabeça.

Ela ainda disse que o marido não tem desavença com ninguém e não tem ideia de quem posso estar envolvido na tentativa de homicídio.

A vítima está em estado gravíssimo e foi encaminhado para o Hospital da cidade.

A Polícia investiga o caso.