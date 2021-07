Homem persegue mulher para a matar e acaba sendo baleado

Um homem foi baleado na noite desta quinta-feira (08) em um posto de combustível na BR – 364 saída de Rondonópolis para Cuiabá.

Uma mulher estava em uma caminhonete fugindo do companheiro que a perseguia em outro veículo.

Ao chegar no posto a mulher relatou para a Polícia que o companheiro fazia a perseguição para a matar e de imediato o homem saiu do carro com uma arma em mãos.

A PM teve que reagir e atingiu o homem identificado sendo Emerson Castanho de 40 anos com dois tiros, o Samu compareceu e o socorreu para o Hospital Regional.