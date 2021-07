Homem que matou irmão há 20 anos em RO é preso em MT

Um homem foragido da Justiça de Rondônia há mais de 20 anos por homicídio do próprio irmão teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, em ação dos policiais das Delegacias de Porto Alegre do Norte e Canabrava do Norte.

O suspeito de 53 anos estava utilizando documento falso e quando foi abordado pelos policiais se negou se tratar da pessoa com mandado de prisão em aberto.

As diligências iniciaram após a equipe da Delegacia de Canabrava do Norte receber informações de que um homem com mandado de prisão em aberto estava trabalhando em uma construção na cidade de Canabrava do Norte.

Com base nas informações, as equipes policiais foram até o endereço mencionado, onde conseguiram localizar o suspeito que apresentou documento em nome de outra pessoa. Diante das dúvidas em relação ao documento apresentado, o suspeito foi conduzido à delegacia para identificação criminal.

Durante os trabalhos, foi solicitado apoio da equipe da Delegacia de Polícia e da Politec de Sinop que realizou o laudo de identificação datiloscópica do suspeito, confirmando se tratar da pessoa que estava foragida.

Segundo o delegado, Gustavo Espíndola, a todo momento o suspeito negava ser a pessoa procurada pela Justiça. “Foi uma prisão complicada, uma vez que ele se negava do começo ao fim, que se tratava da pessoa do mandado. Somente ao final de todas as checagens, ele resolveu confessar que era ele mesmo, assinando a ordem de prisão”, disse o delegado.