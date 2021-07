Ibama renova frota de viaturas para atuação em todos os estados do Brasil

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) adquiriu 30 viaturas para a renovação da frota das superintendências do órgão, distribuídas por todos os estados do País. Os veículos serão utilizados para viagens periódicas, programadas ou eventuais onde seja necessária a atuação das equipes do órgão.

A nova frota é composta por modelos equipados com tração 4×4, sirenes e outras funcionalidades adequadas para o atendimento a ocorrências ambientais. Com exceção de São Paulo, que não tem a mesma demanda que outras unidades, os estados do Ceará, Maranhão e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, em especial, receberão dois veículos cada.

Entre as atividades previstas para o emprego dos veículos, estão ações de manejo, controle, vigilância, inspeção e monitoramento, cujas demandas e particularidades demandam o emprego de veículos especializados.

A ação faz parte de um esforço conjunto do Ministério do Meio Ambiente e suas autarquias de investimento em veículos para proteção ambiental. Nos últimos meses, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) adquiriu 34 novas viaturas para parques nacionais, com previsão de mais 250 até o fim do ano, bem como abriu edital de R$ 115 milhões para a contratação de aeronaves para prevenção e combate a incêndios florestais.