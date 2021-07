IFMT Rondonópolis abre uma vaga para professor substituto na área de Química

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis está com uma vaga aberta para professor substituto, sendo na área de Química. Com carga horária de 40 horas semanais, o salário pode chegar até R$ 5.831,21 dependendo da titulação do candidato. As inscrições seguem até o dia 03 de agosto.

Para concorrer à vaga, o candidato além de se inscrever, passará por uma entrevista, análise de currículo e por uma prova de desempenho didático, que acontecerá remotamente, devido ao período de pandemia. Para mais informações, o interessado deverá acessar o edital 80/2021, disponível no site www.selecao.ifmt.edu.br e se atentar ao regulamento de participação.