Incêndio atinge aldeia e fogo é controlado com ajuda dos índios

A aldeia Tadarimana, onde vivem os índios Bororo, foi atingida por um incêndio neste sábado (31) e teve parte da vegetação destruída. A aldeia fica a cerca de 40 Km de Rondonópolis (MT). As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

No primeiro momento, os próprios índios iniciaram os combates contra o fogo. Logo a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local e ajudou no combate. O local ficou coberto pela fumaça.

O Tenente Roberto do Corpo de Bombeiros explica que os índios estão passando por treinamentos de brigadista para combater o fogo e isso tem contribuído.

“A gente preparou eles e ainda estamos em preparo até concluir o treinamento. Estão faltando ainda os Equipamento de Proteção Individual (EPI) para que eles possam fazer o combate com mais segurança, mas já tem a técnica e equipamentos que foram feitos manutenção pelo batalhão. Realmente eles chegaram bem antes da gente começando o combate e logo que a gente chegou, começamos a organizar juntamente com eles

uma forma de atacar o fogo. O sucesso desse combate provavelmente se dará porque tem duas equipes de cada lado. Os brigadistas ficam de um lado e os bombeiros do outro” ressalta o Tenente.

Três guarnições dos bombeiros estão no local. As equipes chegaram no início do fogo que já estava controlado.

“A maior dificuldade é que se trata de uma mata fechada com poucas estradas para servir de aceiro, então quando o fogo toma a mata, a cabeça do fogo torna-se impossível de alcançar. A quantidade de estradas dificulta tanto o acesso quanto também os aceiros preventivos e o fato de ser uma mata fechada com bastante densidade o interior dela é quase inacessível” conclui o tenente.