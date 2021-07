Inconformado com término, ex agride jovem com capacetadas

Um jovem ficou ferido e teve que ser socorrido pelo Samu na tarde deste sábado (03) no bairro Monte Líbano, em Tangará da Serra, após ser agredido com golpes de capacete. Segundo informações, o ex-namorado da garota com quem ele está se relacionando, juntamente com mais duas pessoas, realizaram a agressão.

Além das agressões, a moto do rapaz foi parcialmente destruída pelo trio. Ele conseguiu correr até um supermercado e pedir socorro.

O Samu foi acionado. A garota que estava com ele está gravida e também teve que ser encaminhada a Unidade de Saúde após um mal estar.

A Polícia Militar está em busca dos suspeitos.