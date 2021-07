Indígenas bloqueiam rodovia após índio morrer em acidente

Indígenas bloquearam um trecho da MT-358, próximo a Aldeia Rio Verde, em Tangará da Serra (MT) em protesto pela morte do índio Nilvado Azezonaece, de 41 anos. Conforme informações da Polícia Civil (PC), a vítima estava em uma motocicleta e morreu após bater na traseira de uma carreta.

O acidente ocorreu próximo a aldeia Rio Verde. O motorista da carreta não prestou socorro e fugiu do local.

Ainda conforme informações, esse já é o segundo acidente fatal envolvendo índios da região em menos de 15 dias.

O corpo do indígena foi encontrado por pessoas que passavam pela rodovia.

Revoltados com a situação, os indígenas bloquearam a rodovia e não permitiram a passagem de cargas e ônibus com funcionários de fazendas da região.

Segundo informações da Associação Indígena o bloqueio aconteceu com objetivo de encontrar o caminhoneiro.

A rodovia liga Tangará da Serra a outros municípios da região como, Campo Novo do Parecis, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Comodoro e Cáceres.

O corpo do indígena foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tangará da Serra. Uma equipe da Fundação Nacional do Índio (Funai) foi enviada para a região que fica a 120 km de Tangará para ajudar no desbloqueio da rodovia.