Integrantes de facção criminosa são condenados por homicídio qualificado

Dois integrantes de uma facção criminosa foram condenados, cada um, nesta terça-feira (06), em Cuiabá, a 16 anos de prisão por homicídio qualificado praticado contra a vítima Jackson Rodrigues Uchoa. Os réus Emellon Bruno Machado e Rennã Junior Domingos Silva não poderão recorrer da sentença em liberdade.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime foi cometido no dia 06 de abril de 2018, por volta das 21h40, nas imediações do Posto Amarelinho, no bairro Castelo Branco. No dia dos fatos, a vítima caminhava próximo ao estabelecimento comercial quando foi atingida nas costas por disparos de arma de fogo desferidos pelos réus, que estavam em uma moto.

Segundo apurado durante a investigação policial, o crime foi cometido por vingança, em decorrência da vítima ter delatado o réu Emellon Bruno Machado, vulgo “Bruno”, e demais comparsas por roubo praticado em dezembro de 2017. Durante o julgamento, foram admitidas as qualificadoras motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.