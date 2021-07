Internado, Szafir se declara para Sasha: ‘Pai mais orgulhoso’

Luciano Szafir se declarou para a filha Sasha Meneghel em um post nas redes sociais, nesta quinta-feira (15). O ator, que está internado devido à complicações da covid-19 desde o dia 22 de junho, comentou na foto postada pela modelo no Instagram.

“Te amo tanto, fi, que mulher você se tornou… Sou o pai mais orgulhoso desse mundo”, escreveu Szafir.

Na publicação de Sasha, ela e o pai aparecem abraços no dia do casamento dela com João Figueiredo, em maio deste ano.

Na quarta-feira (14), Szafir apareceu se alimentando pela primeira vez depois de ser extubado. Segundo último boletim médico, o ator apresentou melhora clínica, mas ainda não há previsão de alta hospitalar.

Veja a publicação completa: