Jaciara vai vacinar pessoas com mais de 40 anos, caminhoneiros e lactantes

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara divulgou hoje (12), o calendário de vacinação contra a Covid-19, confirmando o início da imunização para pessoas sem comorbidades com 40 anos e também caminhoneiros. O município dará sequência ainda à aplicação da segunda dose em lactantes, idosos com 60 e 61 anos (astrazeneca) e pacientes renais crônicos (hemodiálise).

As vacinas serão ofertadas nos PSF 2 e 8. Hoje a atuação estará focada na oferta da segunda dose para as lactantes e para pessoas com 40 anos – que também terão a opção do atendimento em drive thru (sem sair do véiculo).

Amanhã (13) segue a imunização da faixa etária de 40 anos e começa também a vacinação dos caminhoneiros. A Secretaria de Saúde informa que os caminhoneiros que são funcionários de transportadoras deverão apresentar a Carteira de Trabalho ou crachá da empresa, a CNH profissional e também o comprovante de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

No caso dos caminhoneiros que exercem a atividade de forma autônoma será solicitada, além da Carteira de Habilitação profissional e do RNTRC (ou romaneio), a carteira de frete o de sócio de cooperativa para comprovar o exercício da atividade.

Na quarta-feira (14) será a vez dos idosos com 60 e 61 anos vacinados com a AstraZeneca receberam a segunda dose do imunizante. Já na quinta a segunda dose será oferecida aos pacientes renais crônicos no CIAAS.

A Secretaria de Saúde de Jaciara pede atenção máxima aos moradores para o cronograma de vacinação e informa que qualquer dúvida pode ser esclarecida nas unidades de saúde do município.