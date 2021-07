Janaína abrirá hoje série de debates sobre economia e agronegócio

A deputada estadual Janaína Riva (MDB) será a primeira convidada para a série de debates online promovida pelo recém criado Grupo de Estudo e Pesquisa em Economia e Agronegócio (GEPEA), vinculado ao curso de Direito da Unemat/Rondonópolis. Ela vai falar sobre os impactos da Lei Kandir e também do projeto de pequenos frigoríficos da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

A série de debates será iniciada hoje, à partir das 18 horas com transmissão ao vivo pela internet, e segue até quinta-feira. O objetivo é aprofundar os estudos sobre os impactos do agronegócio na economia, na sociedade e também no meio ambiente mato-grossense sob a ótica do Direito.

O GEPEA integra o Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade (Gedifi), criado pela Unemat e responsável por vários eventos acadêmicos.

O líder do grupo e coordenador do curso de Direito em Rondonópolis, professor Everton Neves, explica que assim como os outros eventos os debates do GEPEA serão abertos à toda população.

“É mais uma linha de informação e conhecimento, sem qualquer custo e com discussões extremamente pertinentes em temas que impactam na vida de nós trabalhadores. É importante entendermos o direito e a economia sob várias dimensões e contextos para construirmos o Mato Grosso que queremos”, pontua.

LEGISLADORES

O professor explica que nesta primeira etapa as discussões serão em torno da Lei Kandir e do oligopólio dos frigoríficos, duas questões que vêm se mostrando de suma importância para o desenvolvimento do Estado.

Os debates vão abordar principalmente as modificações legislativas discutidas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional.

Além de Janaína Riva, estão confirmadas as participações do deputado estadual Lúdio Cabral (PT) e do deputado federal e ex-ministro da Agricultura, Neri Geller (Progressistas). Lúdio falará amanhã (22), às 13 horas, e Neri participará também nesta quinta-feira, as 18 horas.

Os encontros serão realizados sempre pelo sistema remoto e podem ser acompanhados pelo canal do Gedifi no Youtube. Não é preciso fazer inscrições prévias.