Janaina rebate Mendes e dispara: “MT precisa de um estadista”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) revelou enorme insatisfação com as críticas feitas pelo governador Mauro Mendes (DEM) à Assembleia Legislativa, em razão de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a reintegração de 61 servidores aos quadros da Empaer.

A medida desagradou Mendes já que, segundo ele, a demissão de tais servidores ocorreu em razão de uma decisão judicial.

Ao ser questionado sobre a aprovação da PEC, o governador chegou a citar que os deputados agem como “malucos” e sugeriu que eles adotam certas posturas pensando em votos.

“Isso é falta de respeito com os parlamentares. Quando você ouve o governador falar que Assembleia é maluca porque está tentando salvar 61 servidores que contribuíram anos com o estado de MT, isso me preocupa muito”, rebateu a deputada Janaina.

“O que Mato Grosso precisa é de um estadista. ‘Jogar para a torcida’ [como govenador sugeriu] seria a Assembleia ir contra os 61 servidores. Eles são a minoria. O que estamos fazendo é tentando dar dignidade a esses servidores”, emendou a parlamentar.

Segundo ela, o comportamento de Mendes em relação ao Legislativo acabando criando um “ruído” no relacionamento entre os Poderes.

“Essa fala ofende a Assembleia, ofende a base, ofende o MDB. Aqui na Casa não tem malucos. Tem pessoas sensíveis, humanas e que entendem que o Estado precisa de um governo que olhe para o próximo”, argumentou Janaina.

“O Estado não pode escantear as pessoas, jogar para o olho da rua. Governos passam, mas a Assembleia fica e a população fica”, concluiu.