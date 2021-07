Jovem é assassinado com tiros na cabeça

Um jovem foi morto com tiros na cabeça na noite desta terça-feira (13), em Tangará da Serra – MT.

Foi ouvido disparos de arma de fogo na Travessa I do bairro Jardim Vitória e quando populares chegaram no local encontraram a vítima identificada sendo Deverly Washington, aparentando ter cerca de 16 anos caída no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas nada pôde ser feito pois a vítima já estava em óbito.

Até o momento não há pistas do suspeito e conforme a PM, Deverly Washington já é conhecido por ter passagens criminais e o crime pode ter sido acerto de contas, mas o caso segue em investigação.