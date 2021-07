Jovem é preso suspeito de agredir companheira de 17 anos grávida

Um homem suspeito de agredir a companheira grávida e menor de idade foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (30.07), em Confresa (MT). O suspeito de 25 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e também por resistência.

As diligências iniciaram após a mãe da vítima procurar a Delegacia de Confresa no início da tarde de quarta-feira (30) comunicando que a filha de 17 anos teria sido agredida pelo companheiro com quem convive há dois anos

A comunicante relatou que a vítima está grávida de cinco meses e após receber uma mensagem da filha relatando as agressões, foi até a casa dela, onde encontrou o casal dentro de um quarto, ocasião em que o suspeito estava em posse de uma arma branca.

Imediatamente após a comunicação, os policiais foram até a residência da vítima, onde conseguiram localizar o suspeito em um dos quartos da casa. O suspeito tentou resistir a prisão, porém foi contido pelos policiais.

A vítima estava com várias lesões pelo corpo e mostrou para os policiais o local em que estava a arma utilizada pelo suspeito. Diante dos fatos, o agressor foi conduzido à Delegacia de Confresa, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e resistência.