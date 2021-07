Jovem é preso suspeito de roubar três estabelecimentos e ‘tocar o terror’ em boate

Um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após ‘tocar o terror’ na madrugada desta quinta-feira (29), em Rondonópolis (MT). O indivíduo é suspeito de invadir e roubar três estabelecimentos comerciais em sequência e depois seguir para uma boate para gastar o dinheiro do crime. O suspeito possui uma lesão na perna e estava com o membro enfaixado, motivo que não impediu a ação durante os crimes. Três porções de pasta base foram apreendidas com o indivíduo.

Conforme informações da PM, o jovem foi detido em uma boate na avenida Brasil, bairro São Sebastião II. Ele deve responder por uso ilícito de drogas, roubo e por corromper ou facilitar a corrupção de menores.

Ainda segundo a PM, o suspeito roubou os estabelecimentos que vendem salgados localizados nos bairros Vila Operária, Jardim Primavera e São Sebastião.

Durante rondas, a guarnição encontrou a moto Biz de cor prata do suspeito estacionada na calçada da boate.

No endereço a PM localizou o suspeito e várias mulheres que se identificaram como ‘garotas de programa’.

Duas menores foram apreendidas na boate consumindo bebidas alcoólicas e cigarros.

Diante dos fatos o responsável pela boate foi conduzido até a Delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado.

O suspeito do roubo foi reconhecido pelas funcionárias dos estabelecimentos. O indivíduo já havia invadido e roubado os estabelecimentos outras vezes.

O jovem foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

As informações constam no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.190323.