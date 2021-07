Jovem que voltava do trabalho e teve crânio esmagado é identificado

O jovem que morreu após ter o crânio esmagado por uma carreta foi identificado como Jean Gomes Albuquerque de 28 anos. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (22) no Anel Viário, próximo a região da Vila Mineira, em Rondonópolis (MT). O rapaz era mecânico e estava voltando do trabalho quando aconteceu o acidente. A vítima teve morte instantânea, com esmagamento de crânio.

Conforme informações que constam no Boletim de Ocorrência (BO), o acidente envolveu quatro veículos. A motocicleta Honda CG/125 Titan em que a vítima estava, um carro Fiat Uno da cor verde, uma caminhonete Fiat/Strada Fire e uma carreta.

Ainda conforme informações da equipe de reportagem que esteve no local, o motorista do Uno entrou no Anel Viário e ocorreu uma colisão com o condutor da caminhonete. O motociclista que seguia logo atrás bateu no Uno e foi atropelado pela carreta.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do jovem. Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceram no endereço.

O caso está sendo investigado.