Lideranças pedem pavimentação da MT-550 e investimentos em Educação

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) disse que vai cobrar do Governo do Estado mais agilidade na liberação dos investimentos visando pavimentar o trecho da MT-550, que liga o município de Porto Alegre do Norte ao distrito de Nova Floresta (a 980 km da capital Cuiabá). Ontem o parlamentar esteve na região e percorreu a rodovia, acompanhado do Ex-prefeito da cidade José Carlos (MDB), Presidente da Câmara Alex Gomes e vereadores Keno e Rodrigo da Antena e demais lideranças do município.

As lideranças da região destacaram a importância da estrada para os moradores, que hoje enfrentam dificuldades para chegar ao município. A situação afeta também o transporte escolar e o desenvolvimento da produção rural.

O deputado Thiago Silva explicou que já fez uma indicação (4103/2021) para que a Sinfra possa fazer a pavimentação do trecho. “A indicação foi aprovada e temos a garantia de que o Governo vai fazer estes 15 km de asfalto. Sabemos que isso vai beneficiar muito os pequenos produtores e a agricultura familiar local”.

“Tenho um carinho especial pelo Araguaia e vamos continuar cobrando melhorais do Estado para logística e a economia desta importante região de Mato Grosso”, disse o deputado Thiago.

Durante a visita Thiago Silva vistoriou também a situação de estradas vicinais, pontes e conversou com empresários e pequenos produtores da região. O deputado anunciou que vai pedir também ao Governo a troca das pontes de madeira por pontes de concreto que irão ajudar os caminhoneiros e veículos menores que trafegam diariamente.

EDUCAÇÃO

Em um segundo momento, os parlamentares estiveram vistoriando a Escola Estadual José Gonçalves, localizada no distrito de Nova Floresta. Thiago Silva conversou com a diretoria escolar e recebeu as demandas de reforma e melhorias.

Os vereadores e lideranças locais agradeceram o empenho do deputado que levantou a bandeira da pavimentação da MT-550 e veio pessoalmente o distrito conhecer as condições dos moradores da região.

“Em nome dos vereadores e da população de Porto Alegre do Norte quero agradecer a parceria do deputado Thiago Silva que sempre nos recebe bem na capital e trabalha para trazer melhorias para a nossa região”, disse o vereador Alex Gomes.