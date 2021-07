Livro conta história de padre ‘santo’ e outras personalidades de Rondonópolis

Pouca gente sabe, mas tramita no Vaticano um processo visando o reconhecimento como santo de um padre que atuou muito tempo em Rondonópolis. Esta é uma das revelações do recém lançado ‘O Lugar Chamado Rondonópolis’, do jornalista e escritor Eduardo Gomes, que participará hoje da live do portal Agora MT.

A obra foi lançada apenas na versão online e pode ser baixada gratuitamente no blog do autor, que hoje reside em Cuiabá mas durante muito militou na imprensa aqui da região.

O livro tem 153 páginas e reúne histórias de momentos e personagens marcantes , cobrindo um período que vai do início do século passado, época do surgimento do então ‘Povoado do Rio Vermelho’, até os dias atuais.

Com linguagem acessível e excelente registro fotográfico, o livro traz à tona informações sobre figuras pouco conhecidas – como a do pioneiro Jacinto José da Silva, que abriu ‘no braço’ a estrada ligando Rondonópolis ao município de Poxoréu -, e aspectos diferenciados do perfil de personalidades dos dias atuais – como o ex-ministro, ex-governador e mega produtor de soja, Blairo Maggi.

A história do ‘Santo de Rondonópolis’ é contada nos capítulos dedicados à importância da Igreja Católica no processo de ocupação e consolidação do município.

Eduardo Gomes conta quem foi o padre Miguel Ortiz, cujo processo de beatificação prossegue na Santa Sé, e também destaca atuação de religiosos como os bispos Dom Vunibaldo Talleur, Dom Osório Stoffel, Dom Juventino Kestering e da benemérita irmã Luiza.

Há ainda capítulos especialmente dedicados aos profissionais de imprensa, artistas, professores, empresários, políticos e às mulheres especiais que muitas vezes são esquecidas nos registros históricos.

As histórias foram reunidas através de ampla pesquisa documental e também de entrevistas realizadas pelo autor com personagens, familiares ou de pessoas que testemunharam os fatos.

Há também muito material reunido pelo próprio Eduardo Gomes, que desde a década de 1970 registra como jornalistas os principais acontecimentos no Estado e, em especial, nas regiões Sul e Sudeste de Mato Grosso.

A live com o jornalista e escritor Eduardo Gomes será transmitida à partir as 17 horas, na página do Agora MT no Facebook. O autor também responderá a perguntas e comentários que podem ser feitos pelo internauta na própria página.