Madrugadas começam a ficar mais quentes a partir desta sexta (02)

A grande massa de ar polar que derrubou as temperaturas por todo o Centro-oeste do Brasil nesta semana começa a dar adeus gradativamente. O amanhecer que começou com geada e mínima de 4°C nesta quinta-feira (01) em algumas regiões de Rondonópolis, amanhã deve subir para 11°C por volta das 6h da manhã.

Nesta sexta-feira (02), mesmo com o dia amanhecendo ainda frio, as temperaturas começam entrar em gradativa elevação, com máxima prevista de 30°C.

O final de semana também deve ser um pouco mais quente que os últimos dias com temperatura prevista entre 15°C e 31°C no sábado (03) e entre 17°C e 32°C no domingo (04).

Na segunda-feira (05), a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 33°C com sol o dia todo e sem possibilidade de chuva.