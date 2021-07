Maestro deixa presidência do PDT; Vereador deve assumir

O maestro Fabricio Carvalho deixou o comando do PDT na Capital, após dois anos a frente do partido.

Nesse período – ele que é novato na política – fez sua estreia na disputa eleitoral concorrendo como vice da então candidata a prefeita de Cuiabá, Gisela Simona (PROS).

A expectativa é de que a presidência seja ocupada, a partir de agora, pelo vereador da Capital, Lilo Pinheiro.

Em entrevista à uma rádio da Capital, o maestro afirmou que encarou a presidência como um “ciclo” e que agora segue como militante do partido.

“Estou muito confortável no PDT, não vou deixar o partido. Agora, poso até pode falar as coisas com mais liberdade, sem ter o peso da condição de líder partidário, de presidente”.