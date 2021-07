Maioria considera Bolsonaro incapaz e apoia processo de impeachment

A maioria dos brasileiros não acredita mais na capacidade do presidente Jair Bolsonaro de governar o país. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada nesta semana pelo jornal ‘Folha de São Paulo’. Do total de entrevistados, 63% afirmaram que Bolsonaro é incapaz de liderar o país.

A pesquisa confirma uma piora na avaliação geral do Governo e também do desempenho pessoal do presidente. Ela foi realizada na quarta e quinta-feira (07 e 08) e ouviu 2.074 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 7 e 8 de julho de forma presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação à incapacidade o sentimento está presente em quase todos os segmentos socioeconômicos analisados. A avaliação positiva ainda é maioria apenas entre os que ganham de 5 a 10 salários mínimos, onde 57% consideram Bolsonaro capaz (57%).

Nos demais segmentos a maioria acha que ele não tem capacidade para liderar. As piores avaliações ocorrem entre as mulheres (67%), os mais pobres (68%), nordestinos (72%) e pretos (76%).

OUTROS DADOS

A pesquisa do Datafolha mostra também que pela primeira vez a maioria dos brasileiros apoia um eventual impeachment do presidente.

Na rodada anterior, realizada nos dias 11 e 13 de maio, houve empate técnico entre os que apoiavam a abertura do processo de impeachment (49%) e os contrários (46%). Agora 54% apoiam e 42% são contrários à medida.

O principal fato político entre as duas pesquisas foi a descoberta de indícios de corrupção em negociações para aquisição de vacinas contra a Covid-19.

Também houve a divulgação de conversas de uma ex-cunhada do presidente admitindo o envolvimento pessoal de Bolsonaro no esquema de desvio de dinheiro de servidores públicos conhecido como ‘rachadinha’ (peculato).

ELEIÇÕES E AVALIAÇÃO PESSOAL

O Datafolha levantou ainda nesta pesquisa a opinião dos brasileiros sobre o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro e as intenções de voto para a eleição presidencial do ano que vem.

A maioria dos entrevistados disse considerar Bolsonaro incompetente (58%), desonesto (52%), pouco inteligente (57%), falso (55%), indeciso (57%), autoritário (66%) e despreparado para o exercício do cargo de presidente (62%).

Em relação a eleição o destaque foi o aumento das intenções de voto no ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). Ele aparece na frente em todos os cenários, com possibilidade de vencer ainda no primeiro turno.

O petista fica com 46%, das intenções ante 25% do presidente. Ciro marca 8% numa e 9%, na segunda. Numa hipótese e noutra, 10% dizem que não votam em ninguém. Levando em consideração apenas os votos válidos, Lula chega a 52%, o que lhe garantiria a vitória em primeiro turno na eleição.