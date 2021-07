Mais de 193 mil pessoas são atendidas no Centro de Triagem Covid-19

Aberto ao público desde o dia 22 de julho de 2020, o Centro de Triagem da Covid-19, instalado na Arena Pantanal, auxilia a Atenção Básica dos municípios da Baixada Cuiabana no enfrentamento à pandemia, com a detecção e tratamento da doença. A unidade, que está em funcionamento há quase um ano, atingiu a marca de 193.721 atendimentos.

Os dados mais recentes mostram que, de 22 de julho de 2020 a 05 de julho de 2021, 193.721 pessoas atendidas na unidade, 33.440 testaram positivo para o novo coronavírus, 109.709 tiveram o resultado negativo e 50.572 apresentaram quadro suspeito da Covid-19.

No mesmo período, foram realizadas 12.863 tomografias, exame de avaliação dos pulmões que auxilia no diagnóstico e tratamento da doença.

Para o tratamento dos pacientes que testaram positivo ou que apresentaram a suspeita de coronavírus, a farmácia da unidade já entregou 84.012 medicamentos. Os remédios são fornecidos após realização de consulta e prescrição médica.

Somente na última segunda-feira (05.07), o Centro de Triagem registrou 907 atendimentos e realizou 30 exames de tomografia.

O Centro de Triagem utiliza o teste rápido de pesquisa de antígeno, considerado ideal para o diagnóstico de pessoas com a Covid-19. Em vez de uma análise do sangue, como no teste rápido convencional, o antígeno faz a análise da secreção da nasofaringe.

Essa secreção é extraída com o swab e colocada numa solução de soro, para que seja dissolvida a amostra. Cinco gotas deste líquido são adicionadas à placa de teste e em 15 minutos sai o resultado.

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. São entregues até 900 senhas por dia, sendo 500 emitidas pela internet e 400 senhas presenciais entregues das 6h às 6h45.