Mais de 40 milhões de pessoas receberam imunização completa contra covid

O Brasil atingiu nesta sexta-feira (30) a marca de 40,5 milhões de brasileiros com o ciclo vacinal contra a covid-19 completo. Segundo o Ministério da Saúde, o número representa 25% da população acima de 18 anos que já tomou as duas doses ou a vacina de dose única.

Além disso, a campanha de imunização registou nesta sexta-feira mais de 140 milhões de doses aplicadas. A primeira dose da vacina já chegou para mais de 61% da população acima de 18 anos. O público-alvo da campanha conta com mais de 160 milhões de brasileiros.

Para que as vacinas atinjam a efetividade esperada, é necessário tomar as duas doses. O Ministério da Saúde reforçou a campanha para incentivar os brasileiros que ainda não completaram o ciclo vacinal a procurarem uma unidade de saúde para a segunda dose.

Até agora, a pasta já distribuiu mais de 176,5 milhões de doses para todos os estados e Distrito Federal. “A cada nova distribuição, uma estratégia de imunização é definida de forma tripartite, entre representantes da União, estados e municípios. É importante que todos os gestores locais do SUS sigam as orientações, para completar o esquema vacinal de todos os grupos”, afirma o ministério.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com uma dose até setembro e com as duas doses até dezembro. Para isso, a pasta já encomendou mais de 600 milhões de doses que serão entregues pelos laboratórios até o fim de 2021