Manifesto contra Bolsonaro será na região do Parque Universitário

O Brasil terá neste sábado (24) mais um dia de manifestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Estão previstos atos públicos em todas as capitais e nas principais cidades do país, inclusive em Rondonópolis. Os detalhes da manifestação no município serão divulgados hoje (23), em entrevista coletiva, mas os organizadores já confirmaram que desta vez vão se reunir na região do Parque Universitário.

As pautas são as mesmas dos manifestos anteriores: auxílio emergencial de R$ 600 reais, defesa da democracia, combate à volta da inflação, à fome e ao desemprego, investigação do escândalo das vacinas e também o impeachment do presidente Bolsonaro.

Em Rondonópolis o ato público será realizado no período da tarde, à partir das 15 horas. Os manifestantes vão se reunir em frente à sede do Senai e seguirão de lá em passeata até o Parque Universitário.

Como nos manifestos anteriores, os organizadores estão pedindo que os participantes levem água, álcool em gel e máscaras. Durante o evento haverá a orientação para que todos mantenham o distanciamento mínimo visando prevenir o risco de contaminações pelo coronavírus.

A entrevista coletiva sobre o manifesto em Rondonópolis será realizada na sede do Sindicato dos Bancários, à partir das 08 horas.

As informações serão prestadas pelos sindicalistas Almir Araújo (SEEB), João Eudes (Sintep) e pela ativista e integrante do conselho da Juventude, Kamila Carvalho.

ATOS ANTERIORES

Esta será a quarta manifestação nacional realizada pelos movimentos sociais, centrais sindicais e partidos políticos em menos de dois meses, e todas tiveram também sua versão rondonopolitana.

A primeira delas ocorreu no dia 29 de maio, na região central da cidade. No dia 19 de junho os manifestantes se reuniram na praça da Vila Operária e realizaram simultaneamente uma passeata e uma carreata até o Conjunto São José.

A última manifestação foi realizada no dia 03 deste mês, no Casario. Houve a inauguração de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19.