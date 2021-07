Manifestantes fazem ato contra o Governo hoje no Parque Universitário

Sindicatos, partidos políticos e lideranças de movimentos sociais de Rondonópolis vão realizar hoje (24) uma manifestação na região do Parque Universitário em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. O ato faz parte da manifestação nacional marcada para este sábado em pelo menos 400 cidades brasileiras.

Em Rondonópolis o ato começará às 15 horas, em frente à sede do Senai. A organização esta a cargo de membros do Sindicato dos Bancários, Sintep, MST, JPT e também de lideranças do PDT, PSOL e PT entre outros.

Está prevista ainda uma caminhada da sede do Senai até o Parque Universitário, passando pelos bairros vizinhos. O objetivo é expressar o descontentamento com as políticas do Governo Federal e cobrar a abertura do processo de impeachment do presidente Bolsonaro.

“Queremos convidar toda a população da região a se juntar com a gente nesta luta por um Brasil melhor, com democracia forte e inclusão social”, disse Carlos Araújo, responsável pela mobilização da juventude.

A pauta do manifesto também inclui reivindicações como o auxílio emergencial de R$ 600, vacinas para todos, apuração das denúncias de corrupção envolvendo a aquisição de vacinas contra a Covid-19, combate ao desemprego e à carestia.

“Precisamos nos levantar contra os abusos na política e na Economia. Ninguém aguenta mais tantos aumentos nos preços do combustível, da energia e dos alimentos”, disse Almir Araújo, do Sindicato dos Bancários.

Os organizadores da manifestação pedem aos participantes que usem máscaras, levem água para o consumo próprio, álcool em gel e mantenham o distanciamento. As orientações também serão reforçadas durante o ato público, para prevenir riscos de contaminações.

ATOS ANTERIORES

Esta será a quarta manifestação nacional realizada pelos movimentos sociais, centrais sindicais e partidos políticos em menos de dois meses, e todas tiveram sua versão rondonopolitana.

A primeira delas ocorreu no dia 29 de maio, na região central da cidade. No dia 19 de junho os manifestantes se reuniram na praça da Vila Operária e realizaram simultaneamente uma passeata e uma carreata até o Conjunto São José.

A última manifestação foi realizada no dia 03 deste mês, no Casario. Houve a inauguração de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19.