Maqueiro que trabalha em hospital de Rondonópolis é baleado no tórax

Um homem foi baleado na noite desta quinta-feira (01) na Rua da Saudade no bairro Jardim Iguassu em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, dois cunhados entraram em via de fatos e um deles acabou usando uma arma e atingindo a vítima e em seguida fugiu do local.

Um bombeiro militar que é casado com uma técnica de enfermagem e mora próximo de onde a vítima caiu, prestaram os primeiros socorros ao notarem que o vizinho tinha sido baleado na região do tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ao chegar no local o conduziu para o Hospital Regional.

A vítima trabalha em um hospital particular na função de maqueiro e seu estado é estável.

Não há informações do paradeiro do suspeito.