Mara Maravilha critica Xuxa e dispara: ‘Estou com ranço’

Mara Maravilha criticou o comportamento de Xuxa Meneghel durante entrevista para o canal do YouTube de Sérgio Mallandro. No bate-papo, a apresentadora deu a entender que a eterna Rainha dos Baixinhos, de quem era rival na TV nos anos 1980 e 1990, se sente superior à ela.

“Xuxa está fora da casinha. Estou invocada e com ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou com ranço agora. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir. Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Eu tive o convite e disse sim. Mas nem tudo em que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo”, declarou Mara.

“Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu amo a Xuxa, sempre amei. Mas o jeito com que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo. Não sou melhor que você, e você não é melhor que eu. Mais acima, só Deus. Uma vez, a Fabiana Karla (atriz) comentou em uma postagem da Xuxa dizendo que ela estava ‘mara’ E ela: ‘Mara, não. Xuxa’. Não é a Xuxa que eu conheço”, completou.

Em outro momento da conversa, a apresentadora citou o namorado de Xuxa, Junno Andrade, e também não o poupou das críticas.

“Pergunta para o Junno por que ele está fazendo desfeita de mim. Eu nunca pedi para fazer parte de grupo (do WhatsApp) nenhum de loiras. Se eu quiser falar com a Eliana agora, eu falo. Se eu quiser falar com a Xuxa, pego o telefone dela contigo e ligo. Junno tem sido inconveniente. Ele batia ponto no meu programa e até pensaram que eu tive um caso com ele, mas nunca tive. Ele foi namorado da Elba (Ramalho). São infelizes os comentários dele.”