Marcelo Queiroga participa de reunião na UFR; lideranças dizem que visita é histórica

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga já está em Rondonópolis, onde cumprirá extensa agenda na manhã desta sexta-feira (09). Queiroga chegou em um avião da Força Aérea Brasileira, acompanhado de servidores do ministério e também de lideranças políticas.

Marcelo Queiroga ainda não falou com a imprensa. Ele seguiu direto para a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), onde se encontrou com professores e formandos do curso de Medicina.

O ministro também participou de uma reunião a reitora Analy Castilho, deputados, prefeitos e representantes do Governo do Estado.

Eles discutiram investimentos na universidade. O primeiro deles é implantação de um ambulatório escola para atender os estudantes de Medicina e também dos cursos de Enfermagem e Psicologia.

A agenda do ministro segue agora com uma visita à Santa Casa Rondonópolis, onde fará a inauguração de uma placa simbolizando a implantação efetiva da Unidade de Radioterapia. O evento é acompanhado por várias lideranças regionais.

“É muito importante o ministro vir à Rondonópolis, que é referência em Saúde para 19 municípios com mais de 500 mil habitantes. É uma visita histórica”, disse Nelson Paim, prefeito de Poxoréu.

O coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena, Audimar Rocha, também ressaltou a importância da vinda de Queiroga e os investimentos feitos na Santa Casa. O Distrito Sanitário atua em 18 municípios e representa cerca de 10 mil índios da região.

“O Governo Federal ajudou nos investimentos para que a gente possa ter esse atendimento oncológico. Isso vai permitir inclusive que façamos o diagnóstico precoce nas aldeias, salvando muitas vidas através do diagnóstico e tratamento do câncer ainda nos estágios iniciais”, disse Audimar.

Em Rondonópolis Marcelo Queiroga visitará ainda a Central de Vacinação localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde e o setor de tratamento intensivo do Hospital de Retaguarda do município, que atende pacientes com quadro grave de Covid-19.

A visita do ministro da Saúde a Mato Grosso foi definida após um convite feito pelo senador Wellington Fagundes (PL/MT). O senador participara da comitiva, juntamente com os deputados federais Emanuel Pinheiro, Neri Geller e José Medeiros.