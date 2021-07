Marília Mendonça e Maiara e Maraísa mostram música contra abuso feminino

Marília Mendonça e Maiara e Maraísa estão, há algum tempo, preparando uma nova live. Uma das canções selecionadas para a apresentação, acabou ganhando uma relevância ainda maior depois dos acontecimentos recentes de agressão e abuso evolvendo DJ Ivis, e sua ex-esposa Pamella Holanda, já que ela tratava justamente desse assunto.

Sabendo da importância do tema, e cientes da existência de muitas mulheres que estão passando por situação semelhante e possam estar tomando a decisão de buscar ajuda, elas anteciparam a sua divulgação também para encorajá-las e mostrar apoio.

No Instagram, Mendonça deu o seguinte depoimento: “Quem acompanha nosso trabalho nas redes sociais sabe que estamos selecionando o novo repertório das Patroas, que será apresentado na nossa próxima live. Essa é uma das músicas que está selecionada, há alguns meses. No dia em que escutamos ela, choramos as três.

Estávamos preparando um trabalho especial pra essa música de conscientização sobre a importância da denúncia contra a agressão à mulher, justamente por saber que somos referências pra muitas mulheres no Brasil, que passam todos os dias por situações parecidas e por muitas vezes se sentem desencorajadas a denunciar. Não deu pra esperar. não temos mais tempo. Estamos aqui com você. LIGUE 180 e denuncie! VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA!”

No vídeo, a cantora também divulga o fato de que a delegacia de proteção à mulher recebeu, em 2020, uma denúncia a cada cinco minutos. Elas então mostram a canção que tem a seguinte letra:

“Tire suas mãos de mim

Quando eu te conheci você não era assim

Não te devo explicações de nada

Não tenho medo de sua ameaça

É que pra você é só ciúme

Mas isso é doença e você não assume

Seu amor é mal-acostumado

A gritar e proibir

Você não manda em mim

Eu sei aonde eu devo ir

Eu sei o que posso vestir

Se tudo que eu faço te incomoda

Você sabe o caminho da porta

Se um dia eu mudar pra te agradar

Eu juto que troco de nome

Quer me ensinar a ser mulher

Primeiro aprende a ser homem”

Veja o vídeo: