Marília Mendonça ironiza Maraisa por não entrar em calça número 34

Marília Mendonça ironizou sua amiga Maraisa por não conseguir entrar em uma calça tamanho 34 na tarde desta segunda-feira (5). Bem-humarada, a rainha da sofrência postou um storie no Instagram contando sobre a situação.

“Oh, gente, tô passando por um drama aqui. Estou aqui tendo que consolar a minha amiga, que a calça trinta e quatro não serviu nela. Vai ter que ser trinta e seis. Mas que tristeza, hein amiga?”, começou.

“A que ponto chegamos? A que ponto chegamos nessa pandemia, gente? A calça trinta e quatro não serve, vai ter que ser trinta e seis. Oh, tristeza, menina, essa segunda-feira! Que depressão”, brincou.

Recentemente, Marília revelou que perdeu 21 kg em pouco mais de seis meses graças a um processo de reeducação alimentar aliado à prática de exercícios físicos.

Ela também relembrou uma conversa que teve com um amigo sobre emagrecimento no início da carreira e disse que não permitia a si mesma ter preocupações com a aparência, pois o foco era mostrar seu talento.

“Marília Mendonça chegou lá sem se render as vozes que diziam ser impossível… Com aquelas roupas, com aqueles sapatos, com aquele peso”, escreveu sobre si mesma no Twitter.