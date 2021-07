Maruan é internado na UTI após tiroteio em Ponta Porã

Maruan Fernandes Haidar Ahmed acusado de matar um cliente em uma conveniência, em um posto de combustível, em Rondonópolis (MT) está internado em uma Unidade de Pronto Atendimento, em Ponta Porã (MS) após um tiroteio em uma conveniência, na noite deste domingo (11).

Lucas Alves da Silva, 27 anos, morreu no local. O rapaz era fugitivo do presídio de Pedro Juan Caballero, fronteira do Brasil com o Paraguai.

Alfredo Arce Neto, de 19 anos também ficou ferido e está internado em estado grave. Ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Regional de Ponta Porã, mas por causa da gravidade dos ferimentos precisou ser transferido para o Hospital de Campo Grande (MS). Ele foi atingido por dois tiros.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o tiroteio aconteceu depois que alguns clientes do local se desentenderam, sacaram suas armas e começaram a disparar uns contra os outros.

Policiais brasileiros e paraguaios estão mobilizados na tentativa de prender as pessoas que participaram do tiroteio.