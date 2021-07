O ditado já diz: “Mato Grosso não é para amadores”. Nesta semana a frase ganhou dois reforços de peso: cachorro que toca campainha e ciclista que, tranquilamente, pedala entre os jacarés. Dois vídeos (veja abaixo) que mostram essas cenas viralizaram e, claro, divertiram muita gente.

O ciclista destemido é Fernando Bessa. No instagram, ele publicou o vídeo em que pedala entre os jacarés no Pantanal mato-grossense. Ao som de ‘Rei do Gado’, de Nil Bernardes, a publicação do artista plástico ganhou muitos elogios.

O mesmo vídeo também foi publicado em uma página de ‘memes’ de Mato Grosso, Poconé Mil Grau. Por lá, o pedal ‘diferentão’ ganhou algumas respostas bem engraças.

Do ciclista destemido ao ‘doguinho’ inteligente. Neste outro vídeo que também viralizou nesta semana, o animal toca a campainha de uma casa. Só por isso a cena seria inusitada, mas atenção: o portão abre o cachorro entra.

Veja o vídeo: