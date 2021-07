Mato Grosso recebe 68.700 doses da vacina Janssen neste sábado (03)

O Ministério da Saúde informou ao Estado o envio de 68.700 doses da vacina Janssen para a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. As doses chegarão às 15h35 deste sábado (03.07), por um voo da Latam, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Os imunizantes da Janssen devem ser usados como dose única. Os públicos para os quais serão destinadas essas doses ainda estão sendo definidos e serão divulgados por meio da resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Mato Grosso também recebe neste sábado outras 45.250 doses da AstraZeneca e 49.140 doses da Pfizer. Veja mais informações sobre a chegada destas doses neste link.

Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes, no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios.

Simultaneamente à operação logística, as equipes administrativas trabalham na resolução da Comissão Intergetores Bipartite (CIB), colegiado que oficializa o quantitativo de doses a ser destinado para os 141 municípios.

Até o momento, Mato Grosso já recebeu 1.896.910 doses de imunizantes contra a Covid-19.