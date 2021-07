Mauro Mendes vai pedir retomada de obras em rodovias federais

O governador Mauro Mendes vai se reunir amanhã (27) com o presidente Jair Bolsonaro e pedirá empenho do Governo Federal para retomar obras de infraestrutura consideradas essenciais para Mato Grosso. Em entrevista coletiva concedida hoje (26), Mendes disse estar preocupado principalmente com a paralisação dos investimentos em rodovias.

“Temos as BRs 158, 242, 080 e a 174 que estão paradas. São importantes rodovias federais dentro de Mato Grosso e essa situação nos preocupa muito. Vamos dialogar com o presidente basicamente sobre isso”, disse Mendes.

Conforme o governador, o planejamento do Estado para melhorar a infraestrutura rodoviária está sendo executado com êxito. Porém a situação das rodovias federais pode comprometer o resultado do trabalho.

“As rodovias federais são eixos estruturantes com as quais precisamos nos ligar. Estamos, por exemplo, asfaltando a ligação do município de Aripuanã com a BR-174. A nossa obra está adiantada, mas a BR-174 ainda está no chão”, exemplificou.

Conforme Mauro Mendes, a meta do Governo é pavimentar 2.500 quilômetros de rodovias estaduais ainda neste ano.

MT 140

Durante a coletiva o governador falou também sobre a pavimentação integral da MT-140. Segundo ele a ordem de serviço deverá ser assinada até a semana que vem. O objetivo é garantir uma ligação alternativa entre as regiões médio norte e sudeste do Estado.

“Vamos asfaltar 100% da MT-140. Será possível sair de Sorriso e ir até Rondonópolis sem passar pela BR 163. Isso representará uma economia de quase 200 quilômetros”, destacou.