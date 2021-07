“MDB não tem convicção se caminhará por reeleição de Mendes”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) afirmou que não há convicção de que o MDB apoiará uma eventual reeleição do governador Mauro Mendes (DEM), em que pese a sigla pertencer a base aliada atualmente.

Ela admitiu que hoje há um certo distanciamento do partido em relação à gestão.

“O partido não tem nada 100% definido para o ano que vem. Faz parte da base, mas não tem definição. Hoje, o MDB não tem convicção se caminha em um projeto de reeleição do governador em 2022”, afirmou.

Mais do que isso, a deputada pontuou que o MDB não pode ficar “refém” de uma decisão do governador que pode ser tomada mais adiante, já bem próximo a disputa eleitoral.

Quando era prefeito da Capital, por exemplo, Mendes tinha a reeleição dada como certa por seu grupo político, mas ele acabou recuando às vésperas do pleito.

“O que temos sentido hoje é que existe um distanciamento do governo. E a indefinição do governo em ter candidatura ou não…. isso talvez seja o que mais pesa. O MDB é um partido que faz política, são muitos filiados, muitos deputados. Não vamos deixar o futuro do partido nas mãos de uma única pessoa para uma eleição para o ano que vem”, afirmou a deputada.

Segundo ela, os emedebistas têm uma reunião partidária marcada para agosto, ocasião em que serão discutidas as definições com vistas às eleições do próximo ano.

“Esse encontro será primordial até para definir esse futuro. Vamos discutir o rumo que o partido vai tomar, se os prefeitos querem continuar caminhando com o Governo”, disse.

“Às vezes as pessoas têm a ideia de que partido só discute cargo. O que a gente quer discutir é participação política. O partido está 100% na base, aí ano que vem o governador decide, em junho, se ele é candidato? Isso não vai acontecer. Está fora de cogitação. Partido vai trabalhar política daqui até o ano que vem”, concluiu.