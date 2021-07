Mendes dá posse a jornalista na secretaria de Comunicação

O governador Mauro Mendes (DEM) deu posse, nesta sexta-feira (16), a jornalista Laice Souza como secretária de Estado de Comunicação.

A solenidade ocorreu no Palácio Paiaguás e foi acompanhada por outros membros do primeiro escalão do Governo.

Ao tomar posse, Laice afirmou que uma de suas principais missões à frente da Pasta será levar às informações das ações da gestão Mendes à população.

“São muitas obras, em diversas áreas, seja na Saúde, no Social, no Esporte… Esse vai ser o desafio, conseguir levar toda essa informação na ponta, ao cidadão. Todos sabem que comunicar é um dever constitucional, a população precisa saber onde está sendo aplicado o dinheiro público”, disse ela.

“Além disso, o governador deixou claro que os atos dele são todos muito transparentes. Vamos trabalhar, primeiro, para mostrar à população o que governo está fazendo. Segundo, para dar transparência a todos os atos da gestão”, emendou a secretária.

Anteriormente, a Comunicação era vinculada à Casa Civil, como secretaria Adjunta.

Em maio, Mendes decidiu pela recriação da estrutura e alegou não haver qualquer tipo de impacto financeiro.

A recriação recebeu o aval da Assembleia Legislativa.