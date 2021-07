“Mendes defende público nos estádios: Se AL aprovar, eu sanciono”

O governador Mauro Mendes (DEM) garantiu que sancionará o projeto que autoriza o retorno de público nos estádios, caso a lei seja aprovada pela Assembleia Legislativa.

O projeto foi apresentado pelo deputado Eduardo Botelho (DEM). Pelo texto, a presença nas arquibancadas fica condicionada até 35% da capacidade das praças esportivas.

E, só poderão adentrar nos estádios aqueles torcedores que já foram vacinados contra a Covid-19 ou que apresentem teste negativo para o vírus feito até 48 horas antes da partida a ser assistida.

“Essa foi uma ideia que eu dei ao deputado Botelho quando estávamos no estádio. É uma lei boa. Só vai para o estádio 30% ou 35% da capacidade do público que estiver vacinado. Por que não? As pessoas estão dentro do ônibus, onde está mais lotado que qualquer estádio”, argumentou Mendes.

“É uma polêmica boa, porque às vezes o Brasil é o país da hipocrisia em determinados momentos”, emendou o governador.

Na sequência, ele ainda fez alusão à Copa América, que foi realizada no Brasil no último mês.

“Teve gente falando: ‘é um absurdo [a realização da Copa América]. Quer dizer: Copa América é um absurdo. O Campeonato Brasileiro não é. A Libertadores não é. Tem que parar. A gente tem que tratar as coisas com responsabilidade, analisar olhando o interesse coletivo e não o próprio umbigo”.

A expectativa é que o projeto apresentado por Botelho entre na pauta de votação assim que os parlamentares retornarem do recesso, no início de agosto.

Se aprovada a medida, ela será válida somente para competições organizadas pelo próprio Estado, como é o caso dos campeonatos regionais.

Os torneios de responsabilidade da CBF – a exemplo do Campeonato Brasileiro – só poderão ter público com o aval da entidade.