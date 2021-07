Mendes quer estadualização de Parque e construção de 20 mil casas

O governador Mauro Mendes (DEM) se reuniu na manhã desta terça-feira (27), em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e apresentou alguns pleitos ao Governo Federal, entre os quais a estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães.

Mendes argumentou que o Estado tem projetos para melhorar a infraestrutura do local e, desta forma, precisa que o Governo faça a cessão do parque.

Entre as obras, modificações no chamado “Portão do Inferno” e a Cascata Véu de Noiva. A ideia é melhorar os atrativos e garantir acessibilidade dos locais, de forma a ampliar o potencial turístico e garantir maior preservação.

“Queremos fazer ali um grande investimento na área de Turismo, de preservação, mudar o plano de manejo, e usar melhor aquele parque. Com isso, vamos potencializar o desenvolvimento do Turismo, a geração de emprego e renda na Baixada Cuiabana e trazer mais preservação”.

Segundo Mendes, Bolsonaro deu a garantia de que o pleito será remetido para análise do Ministério do Meio Ambiente.

Casas populares

Durante o encontro, Mendes ainda apresentou ao presidente e ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um projeto para a construção de mais 20 mil casas populares em Mato Grosso, por meio de cooperação entre os governos federal, estadual e municipal.

“Nesse projeto, as prefeituras vão entrar com o terreno, o Governo do Estado vai entrar com a Infraestrutura e a Caixa Econômica Federal vai financiar. O presidente encaminhou essa pauta ao ministro Rogério Marinho e ainda nesta tarde vamos afinar melhor essa discussão”, explicou Mauro Mendes.

Outro assunto que esteve em pauta diz respeito a possíveis avanços nas demandas de Infraestrutura e Logística.

“Falamos de Infraestrutura, de BR-158, BR-242, BR-080, BR-174, que são rodovias federais importantes e, discutimos de que forma – em parceria entre Governo Federal e Governo do Estado – poderemos resolver essas questões dessas obras, para que tenham uma evolução maior. Queremos muito melhorar essas rodovias, considerando que hoje fazemos grandes investimentos nas rodovias estaduais. Saí muito animado dessa reunião”, disse o governador.

A reunião contou com a participação dos ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo); dos senadores Carlos Fávaro (PSD), Jayme Campos (DEM) e Wellington Fagundes (PL); além do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Para Wellington Fagundes, a parceria entre Governo Federal, bancada federal e Governo do Estado é importante para trazer mais resultados a Mato Grosso.

“O que o governador trouxe foi justamente a parceria. Tanto do que o Governo do Estado pode colocar, como daquilo que os parlamentares podem alocar em emendas, principalmente nas estradas federais, como a BR-242, a BR-158, e a BR-080”, declarou. (informações da assessoria)