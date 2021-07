Mendes se diz “muito tranquilo” e descarta deixar o DEM

O governador Mauro Mendes (DEM) descartou a possibilidade de uma mudança partidária, em que pese estar sendo assediado por outras siglas.

Nesta semana, o portal Metrópoles citou o democrata como um dos nomes sondados pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

“Conversei sim com alguns atores do cenário nacional, mas não tenho nenhum interesse nesse momento de fazer mudança partidária. Estou bem no DEM e tenho amigos no partido”, disse Mendes, ao ser questionado sobre o assunto.

“Partido é assim, têm diversas correntes e vários pensamentos. É bom e a democracia exige isso. Estou muito tranquilo não tenho nenhuma intenção de mudar”, emendou.

Além de Mendes, outros gestores estariam no “radar” do PSD para reforçar os palanques estaduais do partido para as eleições de 2022.

Foram citados, por exemplo, os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSDB) e Paulo Hartung (sem partido).

Eles são cotados para concorrer em São Paulo e Espírito Santo, respectivamente.

Enquanto isso, a candidatura de Mendes à reeleição é tida praticamente como certa. Publicamente, no entanto, ele reitera que qualquer definição neste sentido será tomada somente em 2022.