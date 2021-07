Ministro confirma ampliação de equipes do PSF e agentes comunitários de Saúde

O Governo Federal vai bancar mais 250 agentes comunitários de Saúde e firmará convênio para a implantação de mais 24 equipes do programa Saúde da Família em Rondonópolis. O anúncio foi feito hoje (09) durante visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Os investimentos foram solicitados pelo prefeito José Carlos do Pátio e devem ser formalizados na semana que vem. Conforme Marcelo Queiroga, a ampliação da rede básica de saúde é tratada como prioridade em sua gestão. “Sou médico cardiologista, especializado em cateterismo do coração. Mas tenho certeza que a revolução na Saúde pública Brasileira não será feita com cateterismo, será feita com o aprimoramento e a melhora da atenção primária à Saúde”.

“Nós sabemos que é na atenção que começa a assistência, onde fazemos a medicina preventiva e é através a ação dos agentes comunitários de Saúde que podemos chegar a cada um dos 220 milhões brasileiros”, disse Queiroga.

Marcelo Queiroga também conheceu a estrutura da Central de Vacinação, montada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ele chegou a vacinar algumas pessoas e destacou também a importância da rede básica no combate à Covid-19.

“Cerca de 80% das unidades básicas de Saúde estão interligadas ao Ministério da Saúde e todas estão ajudando a implementar a campanha de imunização contra a Covid-19. Juntas elas tem capacidade para vacinar até 2,4 milhões de brasileiros por dia”, destacou.

Conforme o ministro, o Governo Federal investe hoje cerca de R$ 7,5 milhões de reais por mês no custeio das atividades de 6.273 agentes comunitários de saúde em Mato Grosso.

AGRADECIMENTO

O prefeito José Carlos do Pátio e o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, agradeceram a visita de Marcelo Queiroga e os investimentos acertados no município. Eles também destacaram o apoio recebido pela equipe do Ministério da Saúde e o diálogo estabelecido com o município.

José Carlos do Pátio fez também um relato das ações realizadas com recursos do próprio município e chegou a se emocionar ao falar das dificuldades enfrentadas por causa da sobrecarga decorrente da pandemia de Covid 19.

“Eu estou fazendo tudo para salvar vidas. Abrimos 10 leitos de UTI e outros 10 leitos para tratamento semi-intensivo, assumindo inclusive responsabilidades que não são do município. Mas temos muita dificuldade e precisamos de apoio”, afirmou.