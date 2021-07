Ministro defende substituir Rota do Oeste: “caducidade é o pior caminho”

Durante audiência pública que acontece na tarde desta sexta-feira (16), em Cuiabá, o ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que a caducidade (extinção) da concessão da BR-163, em Mato Grosso, seria o pior caminho para por fim aos problemas relativos à via.

A 163 é a mais importante via de escoamento da produção agrícola do Estado e é administrada pela Rota do Oeste.

No entanto, a concessionária vem sendo alvo de intensas críticas nos últimos anos, em razão de descumprimentos contratuais. Especialmente, no que diz respeito a duplicação da via.

“Temos três caminhos para tentar resolver. Um é o da caducidade – que esta em andamento. O segundo, é o da relicitação que seria um caminho voluntário. Ou seja, a empresa tem que admitir que não consegue cumprir o seu contrato e propor a recondução”, explicou.

“Aqui em Mato Grosso, não houve esse aceno para relicitação. Então, temos uma terceira opção que a gente está procurando que é da substituição de controle”, emendou o ministro.

Segundo Tarcício, este último cenário depende de um acordo de contratos, uma vez que não é possível impor a nenhum grupo do Brasil que entre em determinada concessão.

“Alguém tem que perceber que aquela concessão é boa, que tem negócio e que quer realmente assumir aquele negócio. […] E a gente acha que está encaminhando bem para um desfecho essa questão da 163 em Mato Grosso”, afirmou ele.

“O caminho da caducidade é o pior de todos, o mais litigioso, demorado e que, no fim das contas, acaba sendo pior para concessionária e para o cidadão. Esse caminho [relicitação] é bom, é mais rápido. Conseguimos ter uma manutenção de tarifa e uma realização de investimento em mais longo prazo”, concluiu ele.

A audiência está sendo realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB-MT).