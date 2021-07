Ministro defende volta às aulas: “vacinação não é requisito”

Em sua passagem por Mato Grosso nesta sexta-feira (9), o ministro da Saúde Marcelo Queiroga defendeu a retomada das aulas na rede pública de ensino, sob pena de graves prejuízos a aprendizagem dos alunos.

Pela manhã, Queiroga cumpriu agenda em Rondonópolis-MT e, no período da tarde, tem compromissos em Cuiabá e Várzea Grande, onde é acompanhado por uma série de autoridades.

“É fundamental [o retorno da aulas]. Não podemos ficar mais um ano e meio sem aulas para nossas crianças e adolescentes A vacinação contra Covid-19 não é um requisito para o retorno às aulas, os protocolos seguros sim”, disse.

“Estamos fazendo isso em parceria com a Unicef, com a Unesco, com a Organização Mundial da Saúde. Então, isso não é uma invenção nossa de voltar as aulas”, emendou.

Segundo ele, dados do Ministério da Saúde apontam que 80% dos professores do ensino básico já receberam ao menos a primeira dose da vacina.

“As crianças não têm só a parte cognitiva que eles aprendem, mas eles também recebem alimentos, tem os aspectos da saúde mental com as crianças em casa. Isso não é bom para o futuro do Brasil”, afirmou ele.

Segundo Queiroga, o Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação e a Advocacia Geral da União está articulando uma portaria interministerial para apoiar os estados, através das secretarias de Educação e os municípios, a fomentarem a reabertura das escolas.

“É preciso fazer essa retomada, independente da vacinação. Já temos um cenário seguro para promover o retorno das aulas”, concluiu.

Veja mais:

Marcelo Queiroga participa de reunião na UFR; lideranças dizem que visita é histórica

Queiroga inaugura centro de radioterapia e defende ações do Governo Federal

Ministro confirma ampliação de equipes do PSF e agentes comunitários de Saúde

Wellington defende parceria e vacinas para superar crise no país