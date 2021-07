Ministro Marcelo Queiroga divulga agenda em Rondonópolis

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve passar a manhã desta sexta-feira (08) em Rondonópolis. A agenda dele foi divulga na tarde de hoje e prevê assinatura de termos e visitas a unidade e encontro com trabalhadores da Saúde. O ministro também visitará Cuiabá e Várzea Grande e vem a Mato Grosso à convite do senador Wellington Fagundes (PL/MT).

A chegada de Marcelo Queiroga está prevista para as 07h45 da manhã. O primeiro compromisso da agenda será um encontro com formandos do curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Em seguida o ministro vai conhecer a unidade de radioterapia da Santa Casa Rondonópolis, onde haverá uma cerimônia rápida de inauguração. No hospital o ministro deverá conversar com médicos e também a equipe administrativa sobre os convênios para atendimentos de pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Às 10h15 haverá a assinatura de termos com a Prefeitura do município para o credenciamento de 250 agentes comunitários de Saúde e 24 equipes do programa ‘Saúde da Família’.

Os dois últimos atos de Marcelo Queiroga em Rondonópolis estão diretamente relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ele vai visitar a Central de Vacinação inaugurada recentemente no estacionamento da Secretaria de Saúde e, ás 11h15, visitará também a UTI do Hospital de Retaguarda – mantida pelo município para atender pacientes com quadros graves de Covid-19.

Devido as medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus, as atividades terão participação de público reduzida. Apenas autoridades, jornalistas e servidores das unidades que serão visitadas terão autorização para acompanhar a programação.