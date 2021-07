Morre servidor da Câmara de Vereadores por complicações da Covid-19

O servidor de carreira, Osmar Pires Cerveira de 60 anos, morreu na noite desta quarta-feira (07), em decorrência da doença Covid-19. Osmar estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O servidor trabalhou por 12 anos na Câmara Municipal de Rondonópolis. Osmar começou no cargo de vigilante e por último estava atuando como assistente legislativo.

Em razão da morte do servidor, a Câmara emitiu uma nota de pesar.

NOTA NA ÍNTEGRA

É com tristeza que a Câmara Municipal de Rondonópolis vem comunicar o falecimento do servidor e amigo, vítima de sequelas decorrentes da COVID -19 que certamente marcou a vida daqueles que puderam conviver com ele.

Osmar Pires Cerveira. Filho de Salmiro Pires Cerveira e Hélia Cerveira. Nascido em 14/06/1961.

Funcionário público a 12 anos da Câmara Municipal, ingressou como vigilante e atualmente Assistente do Legislativo, veio para Mato Grosso no ano de 1980.

Pai de 3 filhos, casado com Nadir Rodrigues de Souza Cerveira.

Nossas condolências à família e amigos nesse momento de dor.