Motociclista alega não perceber placa de “pare” e causa acidente no Jardim Europa

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu nesta quinta-feira (08), no bairro Jardim Europa em Rondonópolis – MT.

Um senhor que estava na moto Fan seguia pela Rua Albânia e ao chegar no cruzamento com a Avenida Inglaterra causou o acidente.

De acordo com informações do próprio motociclista ele afirmou não ter visto a placa “pare” e bateu no condutor da moto Pop que teve várias escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no local e socorreu a vítima ferida.