Mais um motociclista ficou ferido na noite desta sexta-feira (23) após se envolver em um acidente na avenida Brasil, bairro Jardim Participação em Rondonópolis.

Segundo informações do condutor do caminhão, ele seguia pela rua dos Garimpeiros e ao cruzar a avenida Brasil um veículo parou e o motociclista que vinha pela avenida acabou batendo na lateral do caminhão.

Ele foi socorrido pelo Samu com algumas escoriações, mas sem ferimentos graves.