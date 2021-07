Motociclista fica embaixo de veículo em acidente no Jardim Esmeralda

Um acidente envolvendo uma moto Titan é um veículo Palio aconteceu na noite desta quarta-feira (07) no bairro Jardim esmeralda em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista do carro, ele seguia pela Rua Ary coelho e ao chegar no cruzamento com a Rua Emílio Dalberto ele deu seta de virar à direita e o motociclista que vinha atrás não percebeu e acabou colidindo.

Em seguida ele derrapou e foi parar embaixo do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu o motociclista com suspeita de fratura e o encaminhou para a unidade hospitalar.