Motorista alega que árvore atrapalhou a visualização da placa de “pare”

Um acidente envolvendo uma moto Yamaha de cor vermelha e um Gol de cor branca aconteceu na noite desta terça-feira (06), no bairro dom Osório em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista do carro, ele seguia pela Rua Rio cabaçal e ao chegar no cruzamento com a Rua Sepultura ele não viu uma placa de pare que estava escondido entre as galhas de uma árvore.

Ele não conseguiu evitar o acidente e a motociclista ficou ferida com suspeita de fratura.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu) esteve no local, socorreu a vítima e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).