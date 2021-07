Motociclista fica ferido após bater em carro no Jardim Serra Dourada

Um motociclista ficou ferido após bater a moto Biz em um carro Uno no cruzamento das ruas 9 com Dalvina Alves, no bairro Jardim Serra Dourada, na manhã desta terça-feira (13), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, o motociclista seguia pela rua 9, quando invadiu a preferencial e bateu na lateral direita do carro que seguia pela rua Dalvina.

A motorista do carro acionou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a vítima foi encaminhada em estado consciente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).